"Челси" может предложить 60 млн. фунтов за Руфса

"Челси" добавил голкипера "Сандерленда" Робина Руфса в шорт-лист своих целей по укреплению последнего рубежа грядущим летом.

Повысившись в классе по итогам прошлого сезона, "Сандерленд" пригласил на роль первого номера Руфса из НЕКа за 9 миллионов фунтов плюс бонусы.



С тех пор Руфс заслужил репутацию одного из самых надежных голкиперов Премьер-Лиги. В рамках английского первенства Робин оформил восемь "клин-шитов", а также является четвертым лучшим по количеству сейвов и третьим лучшим по доле отраженных ударов.



Как сообщает Sunderland Echo, теперь "Челси" задумывается о том, чтобы предложить 60 млн. фунтов за Руфса, который также находится на радаре у "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".



В этом сезоне у "Челси" есть большие претензии к Роберту Санчесу и Филипу Йоргенсену, которые стоили клубу почти 50 млн. фунтов, поэтому "синие" намерены укрепить вратарскую позицию в летнее трансферное окно.