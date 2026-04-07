Магуайр заключил новый однолетний контракт с "Юнайтед"

Защитник Харри Магуайр заключил с "Манчестер Юнайтед" новый контракт до 2027 года с опцией продления на 12 месяцев.

Магуайр стал самым дорогим защитником всех времен, когда "Юнайтед" приобрел его у "Лестера" за 80 миллионов фунтов в 2019 году.



С тех пор Магуайр провел 266 матчей за "Юнайтед", выиграв с "красными дьяволами" Кубок Англии и Кубок Лиги.



Проведя всего полсезона в "Юнайтед", Магуайр был назначен капитаном, однако в 2023 году Эрик Тен Хаг, бывший главный тренер "дьяволов", забрал у Харри повязку.



Но ни Тен Хагу, ни его сменщику Рубену Амориму не удалось избавиться от Магуайра, а после прихода Майкла Кэррика на должность главного тренера 33-летний англичанин вернул себе место в стартовом составе "Юнайтед".



Предыдущий контракт Магуайра истекал уже в конце этого сезона, и на стороне у Харри были более выгодные в финансовом плане предложения, но воспитанник "Шеффилд Юнайтед" не пожелал покидать Манчестер.



"Представлять "Манчестер Юнайтед" — это высшая честь. Это ответственность, которая заставляет гордиться меня и мою семью каждый день".



"Я рад продлить свое приключение в этом невероятном клубе минимум до весьми сезонов и продолжить играть перед нашими особенными болельщиками, создавая еще больше удивительных моментов вместе".



"Ты можешь чувствовать амбиции и потенциал этой яркой команды. Для каждого очевидно стремление всего клуба сражаться за крупнейшие трофеи, и я уверен, что наши лучшие моменты вместе еще впереди", — сообщил Магуайр.



