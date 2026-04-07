"Ливерпуль" может выкупить Куансу не позднее конца мая

У "Ливерпуля" есть время до конца мая, чтобы воспользоваться своей опций по обратному выкупу защитника леверкузенского "Байера" Джарелла Куансы.

Прошлым летом "Ливерпуль" продал Куансу в "Байер" за 35 миллионов фунтов. Джарелл утвердился ключевым игроком немецкой команды и стал вызываться в сборную Англии.



В то же время "Ливерпуль" до сих пор не продлил истекающий в конце сезона контракт Ибраимы Конате, Виргилу Ван Дейку в июле исполнится 35, Джованни Леони отсутствует с тяжелой травмой, а Джо Гомес никогда не выглядел образцом надежности.



Несмотря на непростую кадровую ситуацию в центре обороны, "Ливерпуль" не уведомлял "Байер" о своем намерении активировать опцию по обратному выкупу Куансы за 70 млн. фунтов, да и сам Джаррелл не выражал желания вернуться в клуб Премьер-Лиги.



Как уточняет Sky Sport Germany, срок действия этой опции истекает в конце мая, и пока все выглядит так, что в следующем сезоне 23-летний англичанин будет выступать за "Байер".