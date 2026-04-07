Артета объяснил странные упражнения на тренировке "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Микель Артета объяснил странные упражнения, которые его команда выполняла на тренировке в понедельник.

Артета всегда был известен своими нестандартными способами мотивировать игроков или преподавать им урок, и после поражения в финале Кубка Лиги и вылета из Кубка Англии Микель придумал еще одну вещь.



Во время открытой тренировки перед матчем Лиги Чемпионов против "Спортинга" игроки "Арсенала", разбившись на четверки, принялись выполнять необычные упражнения.



В одном случае им нужно было перемещаться, вчетвером удерживая мяч затылками. В другом они вели мяч ногами, при этом удерживая указательным пальцем авторучку с партнером. И хотя это выглядело крайне странно, Артета уверяет, что у этих упражнений есть скрытый смысл.



"Думаю, тренировочное занятие должно содержать различные элементы и соотноситься с теми посланиями, которые мы передаем, и теми компромиссами и обязательствами, которые мы распределяем между собой. Я стараюсь, чтобы этих посланий и обязательств было как можно больше в наибольшем количестве ситуаций, и тренировка — часть этого".



"Что насчет авторучек? Это останется в раздевалке", — цитирует Артету Football.London.



