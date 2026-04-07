"Челси" может выкупить обратно Морейру

"Челси" может воспользоваться своей опцией обратного выкупа вингера французского "Спортинга" Диегу Морейры.

Сыграв только один матч за "Челси", летом 2024 Морейра был продан "синими" в родственный "Страсбур" за 1.7 млн. фунтов.



С тех пор Морейра добился внушительного прогресса, и теперь рыночная стоимость 21-летнего португальца составляет 30-40 млн. евро (26-35 млн. фунтов).



По информации Sky Sport Germany, дортмундская "Боруссия" находится среди клубов, заинтересованных в приобретении Морейры грядущим летом, однако "Челси" сохраняет контроль над будущим Диегу.



Утверждается, что "Челси" по-прежнему принадлежит опция обратного выкупа Морейры на выгодных условиях, и даже если "синие" не планируют сами использовать игрока, они могут его вернуть, чтобы сразу же перепродать.