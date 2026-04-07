"Ливерпуль" и МЮ активизировали интерес к Аклиушу
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" активизировали свой интерес к атакующему полузащитнику "Монако" Магнесу Аклиушу.
По информации TEAMtalk, скауты обоих клубов Премьер-Лиги посетили победный для "Монако" матч Лиги 1 против "Марселя" в минувшее воскресенье.
В этом сезоне французского первенства Аклиуш забил шесть голов и отдал три результативные передачи, и яркая игра Магнеса не осталась без внимания со стороны грандов.
Прежде перебрав варианты с Хвичей Кварацхелией, Брадли Барколя, Дезире Дуэ и Майклом Олисе, "Ливерпуль" определил Аклиуша как более реалистичную цель на летнее трансферное окно.
"Ливерпуль" остро нуждается в усилении передней линии после того, Мохамед Салах, многолетний лидер атак "красных", принял решение покинуть клуб в конце сезона.
Однако "Юнайтед" тоже серьезно настроен побороться за 22-летнего француза алжирского происхождения, оцениваемого в 61 миллион фунтов.
07.04.2026 08:00
Просмотров: 212
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: