"Ливерпуль" и МЮ активизировали интерес к Аклиушу

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" активизировали свой интерес к атакующему полузащитнику "Монако" Магнесу Аклиушу.

По информации TEAMtalk, скауты обоих клубов Премьер-Лиги посетили победный для "Монако" матч Лиги 1 против "Марселя" в минувшее воскресенье.



В этом сезоне французского первенства Аклиуш забил шесть голов и отдал три результативные передачи, и яркая игра Магнеса не осталась без внимания со стороны грандов.



Прежде перебрав варианты с Хвичей Кварацхелией, Брадли Барколя, Дезире Дуэ и Майклом Олисе, "Ливерпуль" определил Аклиуша как более реалистичную цель на летнее трансферное окно.



"Ливерпуль" остро нуждается в усилении передней линии после того, Мохамед Салах, многолетний лидер атак "красных", принял решение покинуть клуб в конце сезона.



Однако "Юнайтед" тоже серьезно настроен побороться за 22-летнего француза алжирского происхождения, оцениваемого в 61 миллион фунтов.