Анонс матча "Спортинг" — "Арсенал"

Во вторник, 7 апреля, "Арсенал" проведет первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов, сыграв на выезде с лиссабонским "Спортингом".

"Арсенал" отправился в Лиссабон на фоне двух болезненных результатов. Перед недавним международным перерывом "канониры" потерпели поражение 0:2 от "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги, а в минувшую субботу уступили "Саутгемптону" из Чемпионшипа в 1/4 финала Кубка Англии (2:1).



На своей пресс-конференции накануне главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверял, что его команда не паникует и готова продемонстрировать реакцию на эти неудачи.



В 1/8 финала "Спортинг" по сумме двух матчей одолел "Буде-Глимт" (5:3), тогда как "Арсенал" оказался сильнее "Байера" (3:1).



- "Спортинг" еще не побеждал "Арсенал" в семи попытках (4 ничьи, 3 поражения), включая домашнее поражение 1:5 в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов.



- В 1/8 финала Лиги Европы сезона 2022/23 "Спортинг" по пенальти выбил "Арсенал".



- Прежде "Арсенал" еще не побеждал в гостях у португальских команд в плей-офф европейских соревнований (4 ничьи, 2 поражения).



- "Спортинг" только второй раз достиг 1/4 финала Кубка европейских чемпионов / Лиги Чемпионов, впервые сделав это в сезоне 1982/83, уступив тогда "Реал Сосьедад".



- "Арсенал" вылетал со стадии 1/4 финала Лиги Чемпионов пять раз в восьми предыдущих случаях, когда добирался сюда.



- В прошлом сезоне "Арсенал" одолел в четвертьфинале Лиги Чемпионов "Реал", поэтому "канониры" могут впервые в своей истории попасть в полуфинал два раза подряд.



- "Спортинг" выиграл все пять своих домашних матчей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, и это лучшая серия такого рода среди всех португальских команд.



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Арсенал" пропускает в среднем по 0.5 гола за матч. Также "канониры" являются лучшей в соревновании командой по количеству ударов соперниками в створ (2.7 за матч).



- Луис Суарес забил пять голов за "Спортинг" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, а если отличится еще раз, то повторит клубный рекорд, принадлежащий Виктору Дьекерешу (6 в 2024/25).



- Ныне выступающий за "Арсенал" Дьекереш забил шесть голов в восьми матчах Лиги Чемпионов за "Спортинг" в прошлом сезоне.



"Арсенал" взял с собой на выезд выздоровевших Габриэля Магальяэса, Деклана Райса и Леандро Троссарда, но Юрриен Тимбер и Букайо Сака остались дома. Давид Райя должен вернуться на ворота.



Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

"Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия)

Лиссабон. Стадион "Жозе Алваладе". 22:00