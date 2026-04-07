Барко договорился с "Челси"

Полузащитник французского "Страсбура" Валентин Барко согласовал условия шестилетнего контракта с "Челси".

Проведя в "Страсбуре" вторую половину прошлого сезона на правах аренды из "Брайтоне, в июле Барко был выкуплен французским клубом за 8 миллионов фунтов.



Барко производит сильное впечатление своей игрой в этом сезоне, и "Челси" — на правах родительского клуба — решил забрать 21-летнего аргентинца у "Страсбура".



По информации talkSPORT, трансфер Барко пока полностью не согласован, но сам Валентин уже договорился с "Челси" об условиях контракта до 2032 года.



Желание "Челси" подписать Барко не в последнюю очередь связано с неопределенностью насчет будущего его соотечественника Энцо Фернандеса, которого связывают с переходом в "Реал".