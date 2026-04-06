Артета заверил, что "Арсенал" не паникует
Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда не паникует после двух подряд кубковых поражений.
Уступив "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги перде международным перерывом, в минувшую субботу "Арсенал" проиграл в гостях у "Саутгемптона" на стадии 1/4 финала Кубка Англии.
Однако в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Спортинга" Артета выразил уверенность, что "Арсенал" не подастся панике и покажет правильную реакцию.
"Вместо того, чтобы паниковать, вам нужно разобраться в ситуации. Нужно понять, что и почему произошло, нужно внести ясность. Кода вы проанализируете и примете это, вам полегчает. Вот и все. Это то, что нам нужно сделать".
"Нужно посмотреть на наши сложности с другого ракурса. Нужно почувствовать эту боль и эти эмоции, чтобы использовать их и стать лучше. Мы обсудили некоторые вещи внутри коллектива, и я убежден, что завтра мы увидим это".
"Я знаю, что это значит для них, и знаю, как сильно они этого хотят. Теперь настал момент показать это, и мы должны сделать это завтра на высочайшем уровне. Мы голоднее, чем когда-либо, мы очень воодушевлены и очень, очень мотивированы", — цитирует Артету Sky Sports.
06.04.2026 23:00
Верим
