"Арсенал" лидирует в борьбе за Кофане

"Арсенал" лидирует в борьбе за нападающего леверкузенского "Байера" Кристиана Кофане.

На днях издание Sky Sport Germany сообщило, что Кофане интересен клубам Премьер-Лиги, включая "Арсенал", а также "Реалу".



Если верить журналисту Bild Кристиану Фальку, именно "Арсенал" является главным претендентом на Кофане, который забил пять голов и отдал три результативные передачи в этом сезоне Бундеслиги при 10 выходах в стартовом составе.



Фальк ожидает, что после окончания сезона "Арсенал" сделает предложение о покупке Кофане, а вот "Бавария", которая также следит за 19-летнем камерунцем, не хочет быть втянутой в аукцион с "канонирами".



Добавим, "Арсенал" и "Байер" связывают рабочие отношения. В конце сезона "канониры" должны выкупить у немецкого клуба защитника Пьеро Инкапье, который сейчас находится в аренде.