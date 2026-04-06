Тимбер и Сака не сыграют со "Спортингом"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что защитник Юрриен Тимбер и вингер Букайо Сака пропустят первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против лиссабонского "Спортинга".

На открытой тренировке "Арсенала" в понедельник утром были замечены Габриэль Магальяэс, Деклан Райс и Леандро Троссард, и все трое смогли отправиться с командой в Лиссабон, несмотря на недавние проблемы со здоровьем.



А вот Тимбера и Сака "Арсенал" оставил дома, однако оба имеют шансы залечить свои травмы до матча Премьер-Лиги против "Борнмута" в ближайшую субботу.



"Они не поехали с нами. Они пока не готовы. Надеюсь, они будут готовы к уикенду, если все сложится хорошо".



"Это бы придало нам огромный импульс, потому что за последние дни мы лишились столь многих игроков, и нам нужно немедленно это изменить", — цитирует Артету Sky Sports.