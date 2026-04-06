"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Саммервилла

"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за вингера "Вест Хэма" Крисенсио Саммервилла.

Саммервилл выступает за "Вест Хэм" после своего перехода из "Лидса" за 25 миллионов фунтов в августе 2024, и поначалу карьера Крисенсио в лондонском клубе складывалась непросто.



Однако после Нового года 24-летний голландец утвердился в качестве ключевого игрока "Вест Хэма", забив семь голов в 11 последних матчах за "молотобойцев".



Своей игрой Саммервилл привлек внимание целого ряда клубов из Премьер-Лиги и за ее пределами. Среди претендентов на Крисенсио значатся "Астон Вилла", "Борнмут", "Брентфорд", "Эвертон", "Марсель", "Наполи", "Аталанта" и "Вильярреал".



Однако TEAMtalk называет именно "Тоттенхэм" фаворитом в борьбе за Саммервилла. Сперва "шпорам" нужно обезопасить себя от вылета из Премьер-Лиги, прежде чем они перейдут к конкретным шагам по согласованию трансфера.