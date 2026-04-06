"Юнайтед" готов продать Угарте

"Манчестер Юнайтед" готов продать полузащитника Мануэля Угарте грядущим летом.

Летом 2024 "Юнайтед" потратил 50 миллионов фунтов на приглашение Угарте из ПСЖ, однако это приобретение себя не оправдало.



В своем втором сезоне на "Олд Траффорд" Угарте является исключительно игроком ротации, отметившись лишь семью появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги.



Как сообщает TEAMtalk, "Юнайтед" открыт к расставанию с Угарте грядущим летом, несмотря на то, что и так теряет Каземиро.



Интерес к Угарте сохраняет "Галатасарай", едва не заполучив Мануэля в январе. Также 24-летний уругваец находится на радаре у "Астон Виллы", "Ньюкасла", "Тоттенхэма", "Ювентуса" и "Милана".