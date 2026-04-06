"Юнайтед" готов продать Угарте

Мануэль Угарте "Манчестер Юнайтед" готов продать полузащитника Мануэля Угарте грядущим летом.

Летом 2024 "Юнайтед" потратил 50 миллионов фунтов на приглашение Угарте из ПСЖ, однако это приобретение себя не оправдало.

В своем втором сезоне на "Олд Траффорд" Угарте является исключительно игроком ротации, отметившись лишь семью появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги.

Как сообщает TEAMtalk, "Юнайтед" открыт к расставанию с Угарте грядущим летом, несмотря на то, что и так теряет Каземиро.

Интерес к Угарте сохраняет "Галатасарай", едва не заполучив Мануэля в январе. Также 24-летний уругваец находится на радаре у "Астон Виллы", "Ньюкасла", "Тоттенхэма", "Ювентуса" и "Милана".





06.04.2026 20:00

