"Ливерпуль" и "Челси" готовы заплатить 52 млн. фунтов за Диоманде

"Ливерпуль" и "Челси" готовы выложить 60 миллионов евро (52 млн. фунтов) за вингера немецкого "РБ Лейпциг" Яна Диоманде.

По информации Sport, приобрести Диоманде грядущим летом хочет "Барселона", однако проблемой для клуба с "Ноу Камп" является существующий интерес к Яну со стороны двух грандов Премьер-Лиги.



Испанское издание утверждает, что "Ливерпуль" и "Челси" уже подтвердили свою готовность заплатить 52 млн. фунтов за Диоманде, но этого едва ли хватит для заключения сделки с "РБ Лейпциг".



В предыдущие недели и месяцы пресса сообщала, что "РБ Лейпциг" может попросить до 100 млн. евро (87 млн. фунтов) за 19-летнего ивуарийца, однако более реалистичной выглядит цена в 70 млн. евро (61 млн. фунтов).



При этом "Ливерпуль" может считаться фаворитом в борьбе за Диоманде. В прошлом Ян открыто говорил о симпатиях к "красным", вдобавок мерсисайдский клуб рассматривает его для стартового состава, в качестве прямой замены Мохамеду Салаху.