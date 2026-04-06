Рис Джеймс вернется раньше, чем ожидалось
Капитан "Челси" Рис Джеймс может вернуться в строй после травмы задней поверхности бедра раньше, чем ожидалось.
Джеймс очень сильно проводил этот сезон, а 13 марта "Челси" объявил, что Рис заключил с клубом новый контракт, рассчитанный до 2032 года.
Уже на следующий день "Челси" потерпел поражение 0:1 в гостях у "Ньюкасла", а Джеймс получил свою 10-ю с декабря 2020 травму задней поверхности бедра.
Изначально существовали опасения, что Джеймс пропустит около двух месяцев и, возможно, уже не сыграет в этом сезоне.
Однако The Guardian удалось выяснить, что по уточненным прогнозам 26-летний защитник сможет вернуться на футбольное поле в конце апреля или начале мая.
Эта новость принесет облегчение не только "Челси", но и сборной Англии, где Джеймс закрепился основным правым защитником при Томасе Тухеле.
06.04.2026 18:00
Просмотров: 210
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: