Габриэль, Райс и Троссард тренировались с "Арсеналом"
Габриэль Магальяэс, Деклан Райс и Леандро Троссад приняли участие в открытой тренировке "Арсенала" в понедельник.
Райс и Троссард пропустили поражение 1:2 от "Саутгемптона" в 1/4 финала Кубка Англии в минувшую субботу, тогда как у Габриэля возникли проблемы с коленом в этом матче.
Однако в понедельник, в преддверии вылета в Лиссабон на первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Спортинга", все трое были замечены в общей группе, сообщает Sky Sports.
А вот Пьеро Инкапье, Юрриен Тимбер, Эберечи Эзе и Букайо Сака с партнерами по "Арсеналу" не тренировались и, по всей видимости, со "Спортингом" во вторник вечером не сыграют.
Добавим, упомянутый матч против "Саутгемптона" был отмечен возвращением в строй после травм Вильяма Салиба, Мартина Эдегора и Нони Мадуэке.
06.04.2026 16:00
Просмотров: 323
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Это все кто на травме сборную покинули?
(ответить)
Добавить комментарий