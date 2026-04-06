Габриэль, Райс и Троссард тренировались с "Арсеналом"

Деклан Райс Габриэль Магальяэс, Деклан Райс и Леандро Троссад приняли участие в открытой тренировке "Арсенала" в понедельник.

Райс и Троссард пропустили поражение 1:2 от "Саутгемптона" в 1/4 финала Кубка Англии в минувшую субботу, тогда как у Габриэля возникли проблемы с коленом в этом матче.

Однако в понедельник, в преддверии вылета в Лиссабон на первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Спортинга", все трое были замечены в общей группе, сообщает Sky Sports.

А вот Пьеро Инкапье, Юрриен Тимбер, Эберечи Эзе и Букайо Сака с партнерами по "Арсеналу" не тренировались и, по всей видимости, со "Спортингом" во вторник вечером не сыграют.

Добавим, упомянутый матч против "Саутгемптона" был отмечен возвращением в строй после травм Вильяма Салиба, Мартина Эдегора и Нони Мадуэке.





Метки Арсенал, Габриэль, Райс, травмы, Троссард

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2026 16:00

Количество просмотров Просмотров: 323


Поиск: