Габриэль, Райс и Троссард тренировались с "Арсеналом"

Габриэль Магальяэс, Деклан Райс и Леандро Троссад приняли участие в открытой тренировке "Арсенала" в понедельник.

Райс и Троссард пропустили поражение 1:2 от "Саутгемптона" в 1/4 финала Кубка Англии в минувшую субботу, тогда как у Габриэля возникли проблемы с коленом в этом матче.



Однако в понедельник, в преддверии вылета в Лиссабон на первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Спортинга", все трое были замечены в общей группе, сообщает Sky Sports.



А вот Пьеро Инкапье, Юрриен Тимбер, Эберечи Эзе и Букайо Сака с партнерами по "Арсеналу" не тренировались и, по всей видимости, со "Спортингом" во вторник вечером не сыграют.



Добавим, упомянутый матч против "Саутгемптона" был отмечен возвращением в строй после травм Вильяма Салиба, Мартина Эдегора и Нони Мадуэке.