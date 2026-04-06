Каскарино: "Арсенал" будет в состоянии шока"

Бывший нападающий "Челси" Тони Каскарино считает, что "Арсенал" будет в "состоянии шока" после своих неудач в кубковых соревнованиях.

"Арсенал" проиграл оба своих последних матча, уступив "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги (0:2) и "Саутгемптону" в четвертьфинале Кубка Англии (2:1).



Каскарино считает, что эти неудачи помогут поставить под вопрос лидерство "Арсенала" в Премьер-Лиге. По мнению Тони, "канонирам" потребуется помощь других команд для чемпионства.



"Если бы сегодня "Арсеналу" требовалось отправиться на "Этихад" и одержать там победу, я бы сказал, что "Сити" одолеет их".



"Думаю, в восьми случаях из 10 "Сити" одолел бы "Арсенал" в данный момент. Думаю, очень важно, чтобы "Челси", с которым на выезде играет "Сити" в следующем матче, добыл положительный для "Арсенала" результат".



"Думаю, им ("Арсеналу") нужно немного помощи от других команд, потому что я не представляю, что "Арсенал" выиграет все свои оставшиеся матчи. Я просто не представляю".



"Они будут в состоянии шока после случившегося в последние недели".



"Я был на матче против "Эвертона" на "Эмирейтс", когда в концовке они вырвали победу 2:0. Это был отличный матч. "Эвертон" замечательно играл на протяжении 85 минут".



"Арсенал" тогда дожал их. Но в данный момент это выглядит более тревожно. Артета будет говорить правильные вещи, но фанаты "Арсенала" очень, очень обеспокоены состоянием команды, особенно с учетом возросшего количества травм", — сообщил Каскарино talkSPORT.