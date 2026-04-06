"Манчестер Сити" следит за Кайоде
"Манчестер Сити" следит за правым защитником "Брентфорда" Майклом Кайоде в преддверии летнего трансферного окна.
Ранее определив полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона в качестве своей ключевой цели, "Сити" также надеется укрепить правый фланг обороны грядущим летом.
По информации i Sport, "Сити" находится под впечатлением от прогресса 21-летнего Кайоде, который в этом сезоне заслужил репутацию главного специалиста по вбросу аутов в Премьер-Лиге.
Как отмечает источник, Андерсон и Кайоде останутся целями для "Сити", даже если Хосеп Гвардиола покинет клуб, но с каталонским тренером шансы "горожан" заполучить обоих игроков будут выше.
06.04.2026 14:00
Просмотров: 33
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: