"Манчестер Сити" следит за Кайоде

"Манчестер Сити" следит за правым защитником "Брентфорда" Майклом Кайоде в преддверии летнего трансферного окна.

Ранее определив полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона в качестве своей ключевой цели, "Сити" также надеется укрепить правый фланг обороны грядущим летом.



По информации i Sport, "Сити" находится под впечатлением от прогресса 21-летнего Кайоде, который в этом сезоне заслужил репутацию главного специалиста по вбросу аутов в Премьер-Лиге.



Как отмечает источник, Андерсон и Кайоде останутся целями для "Сити", даже если Хосеп Гвардиола покинет клуб, но с каталонским тренером шансы "горожан" заполучить обоих игроков будут выше.