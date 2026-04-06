Джон Барнс выступил против увольнения Слота

Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс призвал мерсисайдский клуб сохранить доверие к своему главному тренеру Арне Слоту.

Слот оказался под колоссальным давлением после сокрушительного поражения 4:0 от "Манчестер Сити" в 1/4 финала Кубка Англии.



По слухам, будущее Слота в "Ливерпуле" теперь зависит от того, попадут ли "красные" в Лигу Чемпионов на следующий сезон.



Однако Барнс выступает против увольнения Слота и указывает на то, что гарантий насчет успеха Хаби Алонсо, которого считают наиболее вероятным сменщиком Арне, быть не может.



"Мы выиграли лигу с Арне Слотом, и вдруг мы хотим уволить его? Если он уйдет, придет Алонсо, и предположим, что Алонсо провалится в свои первые шесть месяцев или первый год. Что тогда? Мы уволим его и пригласим кого-нибудь еще?"



"Я всегда поддерживаю тренеров, кем бы они ни были, потому что они приходят в клуб благодаря своим успехам и благодаря тому, что они хорошие тренеры, и им нужно дать время", — сообщил Барнс Liverpool Echo.