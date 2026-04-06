"Челси" готов продать Гарначо
"Челси" будет готов выслушать предложения насчет вингера Алехандро Гарначо грядущим летом.
Гарначо только прошлым летом присоединился к "Челси", будучи купленным у "Манчестер Юнайтед" за 40 миллионов фунтов.
С тех пор 21-летний аргентинец так и не смог застолбить за собой место в стартовом составе "Челси", а в рамках Премьер-Лиги забил лишь один гол.
По информации журналиста Саймона Филлипса, "Челси" готов отпустить Гарначо за те же деньги, за которые и покупал, поэтому ожидает серьезного интереса к Алехандро со стороны других клубов.
Филлипс утверждает, что "Челси" даже немного жалеет о покупке Гарначо — трансфер Алехандро был оформлен в конце августа, когда "синим" было уже не из чего выбирать на трансферном рынке.
06.04.2026 12:00
У бано4ника гавначи статистика по результативным на сыгранные минуты лучше чем у ссаки.
Его бы на банку оставить, он очень годный баночник, который выходит в кубках на рексемы чарльтоны и решает, реально решает....а вот гнидэнса ебаного без малейшей извилины в голове и физухи просто нахуй...но етого не будет, потому что он в бабках лямов 15 уже потерял в цене, если не 20, еще и сезон на травмах.
Я бы гниденса и иудрткп в аренду сплавил, гавнача на банку и купил вингера нормального, ндиайе с евертона как пример
