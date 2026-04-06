"Челси" готов продать Гарначо

"Челси" будет готов выслушать предложения насчет вингера Алехандро Гарначо грядущим летом.

Гарначо только прошлым летом присоединился к "Челси", будучи купленным у "Манчестер Юнайтед" за 40 миллионов фунтов.



С тех пор 21-летний аргентинец так и не смог застолбить за собой место в стартовом составе "Челси", а в рамках Премьер-Лиги забил лишь один гол.



По информации журналиста Саймона Филлипса, "Челси" готов отпустить Гарначо за те же деньги, за которые и покупал, поэтому ожидает серьезного интереса к Алехандро со стороны других клубов.



Филлипс утверждает, что "Челси" даже немного жалеет о покупке Гарначо — трансфер Алехандро был оформлен в конце августа, когда "синим" было уже не из чего выбирать на трансферном рынке.