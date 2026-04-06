FA не накажет Мартинелли за толчок рефери

Вингер "Арсенала" Габриэль Мартинелли не будет подвергнут санкциям со стороны FA за то, что толкнул рефери Сэма Барротта в матче Кубка Англии против "Саутгемптона".

В минувшую субботу "Арсенал" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Саутгемптона" на стадии 1/4 финала Кубка Англии.



Уже в компенсированное время матча на "Сент-Мэри" Мартинелли, пытаясь поскорее ввести мяч в игру, толкнул Барротта в руку, за что немедленно получил желтую карточку.



И хотя FA сохраняет за собой право выдвинуть обвинения в адрес Мартинелли после изучения видеоповторов, The Athletic ожидает, что 24-летний бразилец избежит дополнительных санкций.



Как отмечает издание, это уже второй раз в этом сезоне, когда Мартинелли выходит сухим из воды. В январе Габриэль остался безнаказанным — не считая желтой карточки — за то, что пытался вытолкать с поля получившего тяжелую травму защитника "Ливерпуля" Конора Брэдли.



