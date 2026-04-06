"Сити" видит в Ираоле возможного преемника Гвардиолы

"Манчестер Сити" проявляет интерес к главному тренеру "Борнмута" Андони Ираоле.

Будущее нынешнего рулевого "Сити" Хосепа Гвардиолы находится под вопросом, несмотря на рассчитанный до 2027 года контракт.



Несмотря на существующую неопределенность, боссы "Сити" не собираются торопить Гвардиолу. Клуб с "Этихад" готов дождаться окончания сезона, после чего Хосеп примет свое решение.



Среди возможных преемников Гвардиолы пресса часто называет Энцо Мареску, Хаби Алонсо и Венсана Компани, однако i Sport удалось выяснить, что со стороны "Сити" также существует интерес к Ираоле.



Ираола до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт с "Борнмутом", и одной из причин его нерешительности как раз и является интерес "Сити".