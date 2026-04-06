Лейндерс хочет, чтобы "Сити" использовал кубковую форму для погони за "Арсеналом"

Ассистент главного тренера "Манчестер Сити" Пеп Лейндерс заявил, что его команда полна уверенности в себе и готова использовать свою кубковую форму для погони за "Арсеналом" в Премьер-Лиге.

Одолев "Арсенал" в финале Кубка Лиги перед международным перерывом (2:0), после окончания паузы на сборные "Сити" разгромил "Ливерпуль" со счетом 4:0 и вышел в полуфинал Кубка Англии.



Лейндерс чувствует, что игроки "Сити" получили большой заряд уверенности, и теперь Пеп хочет устроить погоню за "Арсеналом".



"Мы обязаны, потому что у нас есть очки в запасе. Нам нужно продолжать наращивать темп, используя свободные дни для восстановления и затем для тренировок. Мы дадим игрокам два днях выходных, а затем снова начнем тренироваться".



"Есть различные способы придать команде уверенности. Можно делать правильные вещи на тренировках, а можно выигрывать матчи и выигрывать финалы".



"Это всегда определяет уровень уверенности игроков. Я всегда это чувствовал в последние годы".



"Достижение победы — это вопрос не техники, а чисто желания. Сочетания таланта и желания", — цитирует Лейндерса официальный веб-сайт "Сити".