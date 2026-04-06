Бывший порноактер играет за любительскую команду из Дерби

Бывший порноактер Кейран Ли стал футболистом любительского "Микловера" после ухода из кино для взрослых.

Ли, чье настоящее имя Адам Дикса, снимался в кино для взрослых с 18-летнего возраста, в 2005 году заключив роскошный контракт с компанией Brazzers.



В то время компания Brazzers застраховала мужское достоинство Ли на 1 миллион долларов, благодаря чему Кейран получил прозвище "человека с пенисом за миллион долларов".



Снявшись более чем в 1,500 фильмах и получив всемирную известность, 42-летний Ли вернулся в родной Дерби и теперь играет в футбол.



В этом сезоне Ли является основным игроком "Микловера", на прошлой неделе отметившись очередным голом в победном для своей команды матче (6:0), сообщает The Sun.



