Бывший порноактер играет за любительскую команду из Дерби

Кейран Ли Бывший порноактер Кейран Ли стал футболистом любительского "Микловера" после ухода из кино для взрослых.

Ли, чье настоящее имя Адам Дикса, снимался в кино для взрослых с 18-летнего возраста, в 2005 году заключив роскошный контракт с компанией Brazzers.

В то время компания Brazzers застраховала мужское достоинство Ли на 1 миллион долларов, благодаря чему Кейран получил прозвище "человека с пенисом за миллион долларов".

Снявшись более чем в 1,500 фильмах и получив всемирную известность, 42-летний Ли вернулся в родной Дерби и теперь играет в футбол.

В этом сезоне Ли является основным игроком "Микловера", на прошлой неделе отметившись очередным голом в победном для своей команды матче (6:0), сообщает The Sun.

Дата 06.04.2026 08:00

  1. chop 06.04.2026 08:10 # chop
    - Что вас заставило уйти из порнобизнеса?
    - Не поверите, но я заебался.

