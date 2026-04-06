Отец Ромеро раскрыл стоимость выкупа сына

Отец Кристиана Ромеро раскрыл стоимость выкупа аргентинского защитника у "Тоттенхэма".

По слухам, 27-летний Ромеро может покинуть "Тоттенхэм" грядущим летом, даже если "шпоры" избегут вылета из Премьер-Лиги.



Кристиана, которого "Тоттенхэм" приобрел у "Аталанты" за 43 миллиона фунтов в августе 2021, уже давно сватают в "Атлетико", однако Виктор Ромеро предупреждает, что его сын не будет стоить дешево.



"У него есть еще два года по своему контракту с "Тоттенхэмом" и очень высокая сумма отступных".



"Английский клуб не собирается отпускать его бесплатно. Это между 50 и 70 миллионами долларов (38-53 млн. фунтов)".



"Как я понимаю, они захотят вернуть то, что инвестировали в него", — сообщил Ромеро-старший Cadena 3.