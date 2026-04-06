Бывший главный тренер "Тоттенхэма" и "Ноттингем Форест" Анге Постекоглу готов вернуться в Премьер-Лигу грядущим летом.

Постекоглу находится без работы с 18 октября, когда он был уволен из "Форест" после всего 39 дней работы.



План Анге всегда заключался в том, чтобы дождаться окончания сезона, а уже затем принять решение о своем будущем.



Грядущим летом вакансии могут образоваться в клубах вроде "Кристал Пэлас", "Борнмута" и "Фулхэма", и Постекоглу будет открыт к предложениям из Премьер-Лиги, утверждает Football Insider.



С другой стороны, клубы Премьер-Лиги могут насторожить провал Постекоглу в "Форест" и второй сезон Анге в "Тоттенхэме", когда "шпоры" заняли 17-е место.



Интерес к Постекоглу также может проявить его бывший клуб "Селтик", который в конце сезона прощается с Мартином О'Нилом.