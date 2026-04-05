"Ливерпуль" уволит Слота, если не попадет в Лигу Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот будет уволен со своего поста, если не попадет в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Поражение 4:0 от "Манчестер Сити" в четвертьфинале Кубка Англии накануне только увеличило давление, под которым находится Слот.



Это поражение оказалось уже 15-м для "Ливерпуля" в этом сезоне с учетом всех соревнований, что стало худшим показателем для "красных" с 2015 года.



Как утверждает ведущий футбольный корреспондент The Telegraph Джейсон Берт, оставшиеся матчи сезона определят, будет ли Слот тренировать "Ливерпуль" в следующей кампании.



Чтобы сохранить свою работу, Слоту нужно квалифицироваться в Лигу Чемпионов, и сделать это он может как через победу в элитном европейском соревновании, так и через попадание в топ-5 Премьер-Лиги.



Нюанс в том, что соперником "Ливерпуля" по четвертьфиналу Лиги Чемпионов является грозный ПСЖ, одолевший "Челси" 8:2 по сумме двух матчей в 1/8 финала, а текущая форма "красных" явно не делает их фаворитом противостояния.