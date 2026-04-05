Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
В воскресенье вечером состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Англии, в результате которой два фаворита избежали встречи друг с другом.
Благодаря жребию "Манчестер Сити" попал на представляющий Чемпионшип "Саутгемптон", обидчика "Арсенала". А "Челси" достался "Лидс", который в четвертьфинале выбил по пенальти "Вест Хэм".
Регламент турнира таков, что каждый полуфинал играется в один матч, причем — на нейтральном поле, которым выступает "Уэмбли".
Добавим, полуфиналы Кубка Англии будут сыграны в уикенд 25-26 апреля, финал состоится на "Уэмбли" в субботу 16 мая.
Челси — Лидс
Манчестер Сити — Саутгемптон
05.04.2026 22:00
Лучше бы нам достался Лидс, а Саутгемптон бы выбил Челси. В итоге в финале изи катка. Вот что-то я сомневаюсь, что Лидс выбьет Челси.
