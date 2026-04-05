"Лидс" по пенальти одолел "Вест Хэм" и вышел в полуфинал Кубка Англии

Заключительным полуфиналистом Кубка Англии стал "Лидс", одержавший победу против "Вест Хэма" только в серии послематчевых пенальти.

Первый же реальный момент в матче обернулся голом. Это случилось на 26-й минуте, когда Ноа Окафор прострелил в штрафную с левого фланга, а Ао Танака продемонстрировал хороший контроль мяча, после чего пробил с рикошетом от защитника и отскоком от перекладины — 0:1.



На 33-й минуте "Лидс" мог удвоить свое преимущество, однако Антон Штах, завершая контратаку своей команды, не смог пробить Альфонса Ареоля.



В остатке первого тайма "Вест Хэм" пытался атаковать, но делал это не слишком убедительно.



После перерыва инициатива целиком перешла к "молотобойцам", которые принялись оказывать серьезное давление. На 62-й минуте только штанга спасла "белых" после удара Тати Кастельяноса головой.



В какой-то момент хозяева слишком увлеклись атаками и за это поплатились. На 74-й минуте рефери сходил к монитору и убедился, что Макс Килмен нарушил правила в своей штрафной на Брендене Ааронсоне. Был назначен пенальти, который хладнокровно реализовал Доминик Калверт-Левин — 0:2.



На третьей компенсированной минуте "Вест Хэм" отквитал один гол. Матеуш Фернандеш сыграл на добивании после удара Джаррода Боуэна с границы штрафной в штангу — 1:2.



"Молотобойцы" воодушевились и спустя три минуты сделали счет равным. Аксель Дисаси в высоком прыжке ногой переправил мяч в сетку после подачи с фланга от Адамы Траоре — 2:2.



В первом экстра-тайме хозяева забили два гола, которые не были засчитаны из-за офсайдов, а вдобавок Боуэн с дистанции попал в штангу.



Второй экс-тайм оказался гораздо более сдержанным и запомнился лишь травмой Ареоля, вместо которого вышел 20-летний Финлэй Херрик.



В серии пенальти Херрик отразил один удар, но его визави Лукас Перри — два, поэтому "Лидс" одержал победу.



"Вест Хэм" поздно проснулся, чудом перевел игру в экстра-таймы, в которых был ближе к победе, но в итоге остался за бортом. По крайне мере, теперь лондонцы могут полностью сосредоточиться на борьбе за выживание в Премьер-Лиге, не отвлекаясь на "Уэмбли".



"Вест Хэм" — "Лидс" — 2:2 (0:1) после экстра-таймов, победа "Лидса" в серии пенальти — 4:2



Голы: Фернандеш 90, Дисаси 90 — Танака 26, Калверт-Левин 75 (пен).



Серия пенальти: Пиру (голкипер) — Боуэн (голкипер), Калверт-Левин (гол) — Уолкер-Питерс (гол), Ааронсон (гол) — Соучек (гол), Ньонто (гол) — Пабло (голкипер), Стрейк (гол).



"Вест Хэм": Ареоля (Херрик 120), Диуф (Скарлес 105), Дисаси, Килмен, Уолкер-Питерс, Фернандеш, Поттс (Соучек 45), Магасса (Пабло 45), Траоре (Майерс 125), Кастельянос (Канте 105), Боуэн.



"Лидс": Перри, Стрейк, Бийол, Родон (Борно 52), Джастин, Штах (Ааронсон 38), Ампаду, Богл (Пиру 105), Танака (Груев 69), Нмеча (Калверт-Левин 69), Окафор (Ньонто 69).



Предупреждения: Килмен, Уолкер-Питерс — Нмеча, Ампаду, Богл.