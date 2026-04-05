Нойер может перебраться в Премьер-Лигу

Голкипер немецкой "Баварии" Мануэль Нойер вызывает интерес из Премьер-Лиги.

Этот сезон оказался омрачен для Нойера проблемами со здоровьем, из-за которых 40-летний немец пока не сыграл и 30 матчей.



И хотя "Бавария" открыта к продлению истекающего в конце сезона контракта Нойера, клуб из Мюнхена уже готовится к жизни без Мануэля.



Кроме того, "Бавария" больше не может гарантировать Нойеру роль первого номера, собираясь приобрести нового голкипера грядущим летом. Одной из целей гранда Бундеслиги является Барт Вербрюгген из "Брайтона".



По информации TEAMtalk, представители Нойера уже активно подыскивают новое пристанище для своего клиента, а среди клубов, проявивших интерес к ветерану, называются "Тоттенхэм" и "Ньюкасл".



"Тоттенхэм" планирует попрощаться со своим основным голкипером Гульельмо Викарио грядущим летом, тогда как "Ньюкасл" лишится Аарона Рамсдейла, который вернется в "Саутгемптон" после сезона аренды.