Винисиус предложен грандам Премьер-Лиги

"Арсеналу", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпулю" и "Челси" были предложены услуги нападающего испанского "Реала" Винисиуса через посредников.

Вот уже более 18 месяцев "Реал" обсуждает новый контракт с Винисиусом, чье действующее соглашение истекает в 2027 оду.



25-летний Винисиус и так является третьим самым высокооплачиваемым игроком в мире, после Эрлинга Холанда из "Сити" и партнера по "Реалу" Килиана Мбаппе, и клуб из Мадрида не готов повысить зарплату бразильца до запрашиваемых 500,000 фунтов в неделю.



Одновременно "Реал" не готов лишиться Винисиуса свободным агентом, поэтому гранд Ла Лиги может быть вынужден продать свою суперзвезду грядущим летом.



По информации TEAMtalk, "Реал" уже начал прощупывать почву для продажи Винисиуса. Через посредников услуги нападающего были предложены узкому кругу клубов. Помимо представителей Премьер-Лиги, в их числе оказались ПСЖ и "Бавария".



Добавим, Винисиус сильно проводит этот сезон, забив 16 голов и отдав девять результативных передач за "Реал" во всех соревнованиях.