Семеньо: "Шерки — один из лучших в мире"

Нападающий Антуан Семеньо назвал своего партнера по "Манчестер Сити" Райана Шерки одним из лучших игроков в мире.

Накануне Семеньо и Шерки соорудили один из трех голов Эрлинга Холанда, а позже Антуан сам забил с передачи Райана, благодаря чему "Сити" разгромил "Ливерпуль" со счетом 4:0.



После выхода в полуфинал Кубка Англии Семеньо, прибывший в "Сити" в январе, за полгода до Шерки, выразил свое восхищение французским плеймейкером.



"Он один из лучших в мире. Он может сделать буквально все с мячом, поэтому он упрощает мою жизнь".



"Я заранее знаю, что он отойдет назад, чтобы попытаться сделать мне передачу на открывание или в ноги, поэтому мне так проще".



"Я помню тренировку в мой первый день. Он вытворял такие трюки, и я подумал: "Что за игрок!" Он игрок топ-уровня. Он изобретателен с мячом, и мы обожаем это", — цитирует Семеньо Sky Sports.