Де Дзерби возглавил "Тоттенхэм" после того, как узнал, что его не позовут в МЮ

Роберто Де Дзерби поговорил с "Манчестер Юнайтед", прежде чем согласился стать главным тренером "Тоттенхэма".

Ранее на этой неделе "Тоттенхэм" объявил о заключении пятилетнего контракта с Де Дзерби, который изначально планировал вернуться к работе только после окончания сезона.



Оказывается, Де Дзерби согласился возглавить "Тоттенхэм" лишь после того, как узнал, что "Юнайтед" не рассматривает его на роль следующего постоянного наставника и, по всей видимости, собирается оставить Майкла Кэррика.



"Я разговаривал с людьми из Италии этим утром... Они сказали мне, что перед тем, как получить работу в "Тоттенхэме", Роберто Де Дзерби связался с "Манчестер Юнайтед", и ему было сказано, что его кандидатура не рассматривается".



"Не значит ли это, что они уже определились, просто решив это не оглашать?" — утверждает ведущий футбольный корреспондент talkSPORT Алекс Крук.