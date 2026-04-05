Ван Дейк извинился перед фанатами за вылет из Кубка Англии

Виргил Ван Дейк Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк извинился перед фанатами своего клуба за вылет из Кубка Англии.

Накануне "Ливерпуль" с треском проиграл четвертьфинальный матч Кубка Англии в гостях у "Манчестер Сити" со счетом 4:0.

Все четыре своих гола "Сити" забил в течение 18 минут, и у Ван Дейка нет оправданий за этот провал.

"Я лишь могу извиниться перед фанатами за то, что мы показали, особенно во втором тайме".

"Разумеется, вы выходите из раздевалки (после перерыва) с правильными намерениями и надеетесь забить гол и сделать счет 2:1, изменив игру как можно скорее".

"Случилось обратное, а отыграться с 3:0 здесь, разумеется, очень сложно. В то же время вы не должны сдаваться, но, возможно, именно это случилось в определенный момент".

"Мы подвели своих фанатов, мы подвели себя и тренера. Каждому должно быть больно от того, как мы играли во втором тайме. Меня это точно ранит", — цитирует Ван Дейка The Independent.





Автор mihajlo   

Дата 05.04.2026 16:00

  1. gameboy 05.04.2026 16:34 # gameboy
    если бы не твои пяточки в центре штрафной МС, может и не взбесили бы так сито на разгром)

  2. dembo 05.04.2026 16:12 # dembo
    ниче братанчик, все силы на лч

