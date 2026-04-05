Ван Дейк извинился перед фанатами за вылет из Кубка Англии

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк извинился перед фанатами своего клуба за вылет из Кубка Англии.

Накануне "Ливерпуль" с треском проиграл четвертьфинальный матч Кубка Англии в гостях у "Манчестер Сити" со счетом 4:0.



Все четыре своих гола "Сити" забил в течение 18 минут, и у Ван Дейка нет оправданий за этот провал.



"Я лишь могу извиниться перед фанатами за то, что мы показали, особенно во втором тайме".



"Разумеется, вы выходите из раздевалки (после перерыва) с правильными намерениями и надеетесь забить гол и сделать счет 2:1, изменив игру как можно скорее".



"Случилось обратное, а отыграться с 3:0 здесь, разумеется, очень сложно. В то же время вы не должны сдаваться, но, возможно, именно это случилось в определенный момент".



"Мы подвели своих фанатов, мы подвели себя и тренера. Каждому должно быть больно от того, как мы играли во втором тайме. Меня это точно ранит", — цитирует Ван Дейка The Independent.