Ламменс похвалил Кэррика за упрощение игры "Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Сенне Ламменс похвалил своего главного тренера Майкла Кэррика.

"Юнайтед" заметно улучшил свои результаты после назначения Кэррика, поднявшись на третье место в Премьер-Лиге.



По словам Ламменса, ключом к успеху стало то, что Кэррик предпочел упростить игру "Юнайтед" относительно своего предшественника Рубена Аморима.



"Прежде всего с первого дня в глаза бросилась его способность все четко объяснить и донести информацию напрямую. Он слишком не усложнял и не запутывал нас".



"Иногда у тренеров бывает слишком сложный план, и некоторые игроки не могут этим проникнуться, в результате чего все не находятся на одной волне. Но Майкл с первого матча дал довольно ясно понять, чего он хочет".



"Он просил не самые сложные вещи, но также он позволил игрокам раскрыть свои лучшие качества. Мы так обороняемся, что не даем соперникам голов, и это одна из самых важных вещей. Далее наши игроки впереди могут делать разницу. Наверное, это получается лучше всего", — сообщил Ламменс The Athletic.