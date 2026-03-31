Гвардиола "почти наверняка" покинет "Сити " в конце сезона

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола "почти наверняка" покинет свой пост в конце этого сезона.

В последнее время все настойчивее слухи о возможном уходе Гвардиолы из "Сити" по окончании сезона, хотя контракт Хосепа истекает только в 2027 году.

По информации L'Equipe, сейчас Гвардиола дорабатывает свои заключительные месяцы в "Сити". Цель Хосепа, уже завоевавшего Кубок Лиги, состоит в том, чтобы ударно завершить сезон.

"Сити" все еще надеется потягаться за "Арсеналом" за титул Премьер-Лиги, а также продолжает выступать в Кубке Англии.

При этом боссы "Сити" уже знают преемника Гвардиолы, определив на эту роль Энцо Мареску, который в январе покинул "Челси", а ранее в своей карьеры провел один сезон в качестве ассистента Хосепа на "Этихад".





Автор mihajlo   

Дата 31.03.2026 20:00

