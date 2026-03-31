Босс "Ньюкасла": "Тонали уйдет только на наших условиях"

Исполнительный директор "Ньюкасла" Дэвид Хопкинсон заявил, что полузащитник Сандро Тонали будет продан только на устраивающих клуб условиях.

Во вторник "Ньюкасл" отчитался о прибыли в 35 миллионов фунтов за прошлый сезон, однако положительный баланс был достигнут лишь благодаря продаже себе стадиона "Сент Джеймс Парк".



По информации The Times, этот бумажный маневр не позволит "Ньюкаслу" обойти правила финансового фейр-плей УЕФА, который теперь может наказать "сорок" внушительным штрафом.



Также "Ньюкасл" может быть вынужден продать Тонали или Энтони Гордона, и Хопкинсон признает, что "сороки" будут открыты к предложениям по своим лучшим игрокам.



"У нас нет какой-то общей стратегии насчет уходящих игроков. При этом мы думаем о том, что игроки могут или не могут захотеть летом. Но если повторится сценарий с Исаком, любой связанный контрактом игрок уйдет только на наших условиях, и наш клуб постарается извлечь максимальную выгоду".



"Наша стратегия на будущее — хорошо покупать и хорошо продавать. Хорошо покупать не обязательно значит тратить большинство денег. Это значит работать на трансферном рынке с игроками, которые принесут клубу наибольшую выгоду, а не которые будут самыми дорогими".



"Поэтому нам нужно внедрить ряд вещей, включая развитие собственных игроков, поиск возможностей на рынке и извлечение максимальной выгоды с имеющихся игроков", — цитирует ответ Хопкинсона на прямой вопрос о возможной продажи Тонали Sky Sports.