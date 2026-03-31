"Ньюкасл" продал себе "Сент-Джеймс Парк"

"Ньюкасл" продал себе стадион "Сент-Джеймс Парк", благодаря чему смог отразить прибыль за прошлый сезон.

Во вторник "Ньюкасл" опубликовал финансовый отчет за сезон 2024/25, в котором клуб отразил прибыль в 34.7 млн. фунтов, до выплаты налогов.



"Ньюкаслу" удалось выйти в плюс на бумаге благодаря тому что лизхолд по "Сент-Джеймс Парк" перешел от родительской компании PZ Newco Limited ко вновь созданной компании PZ Newco Holdings Limited, причем обе подчиняются Суверенному фонду Саудовской Аравии, владеющему клубом.



Стоимость этой этой сделки составила 172.1 млн. фунтов, а чистая прибыль "Ньюкасла" — 129 млн. фунтов, без которых "сороки" отразили бы за прошлый сезон рекордный убыток в 98.4 млн. фунтов.



Этот маневр с 52-тысячным стадионом позволил "Ньюкаслу" избежать нарушений прави финансового фейр-плей Премьер-Лиги, сообщает The Athletic.