Анонс матча Англия — Япония

Сборная Англии завершит свой сбор в марте, сыграв товарищеский матч против Японии во вторник вечером.

В прошлую пятницу англичане упустили победу против Уругвая (1:1), позволив сопернику сравнять счет с помощью пенальти в компенсированное время.



В рейтинге сборных ФИФА японская сборная находится на 18-м месте, сразу за Уругваем, тогда как Англия занимает четвертое место.



После этого матча у главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля останутся лишь два товарищеских матча в начале июня перед ЧМ-2026.



- Англичане не проиграли ни одного из трех своих матчей против Японии, одержав по победе 2:1 в июне 1995 и мае 2010 и оформив ничью 1:1 в июне 2004.



- Англия не проиграла ни одного из 10 последних матчей против азиатских сборных (6 побед, 4 ничьи).



- В своем предыдущем матче против азиатской сборной Англия разгромила Иран в ноябре 2022 в рамках Чемпионата Мира (6:2).



- Англия выиграла лишь два из семи последних товарищеских матчей (2 ничьи, 3 поражения), хотя с 2018 по 2023 год одержала 12 побед подряд.



- Англичане забивали в каждом из 21 последнего матча во всех соревнованиях — с ничьей 0:0 против Словении на Евро-2024. Это их лучшая серия с 32 матчей подряд в период 1902-1910.



- Японцы не проиграли ни одного из семи последних матчей против европейских сборных во всех соревнованиях (6 побед, 1 ничья).



- 10 из 18 своих последних матчей Англия забила после стандартов, причем авторами 40% этих голов стали игроки "Арсенала".



- Капитан англичан Харри Кейн забил 10 голов в 10 последних матчах за сборную.



После отъезда восьмерых, включая Деклана Райса и Букайо Сака, в распоряжении Тухеля осталось 27 игроков. Среди вернувшихся домой оказался и Нони Мадуэке, повредивший колено против Уругвая. Бен Уайт может выйти в стартовом составе.



Товарищеский матч

Сборная Англии — сборная Японии

Лондон. Стадион "Уэмбли". 21:45