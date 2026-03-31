Тухель недоволен результативностью атакующих игроков сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что недоволен результативностью своих атакующих игроков.

В лице своего капитана Харри Кейна англичане обладают одним из лучших бомбардиров в мировом футболе. Звезда "Баварии" уверенно движется к завоеванию европейской "Золотой бутсы" в этом сезоне.



По количеству результативных действий никто из других игроков английской сборной и близко не стоит к Кейну, что вызывает у Тухеля недоумение.



"Мне действительно нравится мастерство наших игроков, особенно атакующих игроков, но чисто показатели результативности наших игроков на фланге и около — за исключением Харри Кейна — не соответствуют тем внушительным цифрам, как мы обычно ожидаем".



"Так в чем причина этого? В том ли дело, что защитники в Премьер-Лиге настолько сильны, что с ними сложно забивать и ассистировать? Я не знаю".



"Я бы хотел, чтобы их показатели результативности были выше. Это касается Букайо (Сака), Нони (Мадуэке), Эбса (Эзе), Энтони Гордона, даже Коула Палмера, даже Моргана Роджерса. Не Джуда (Беллингема), но Фила Фодена".



"Кто может похвастать внушительными показателями, как Харри? Кто решает матчи?"



"Это просто факт, и он говорит мне о том, что мы должны делать это как команда", — цитирует Тухеля Daily Mail.