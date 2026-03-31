Босс "Ньюкасла" усомнился в будущем Хау

Исполнительный директор "Ньюкасла" Дэвид Хопкинсон усомнился в будущем главного тренера Эдди Хау.

Перед этим международным перерывом "Ньюкасл" потерпел домашнее поражение 1:2 от соседей из "Сандерленда", обнаружив себя только на 12-м месте в Премьер-Лиге.



После дерби "Сент-Джеймс Парк" освистал Хау, которого в последнее время все чаще связывают с уходом из "Ньюкасла", и Хопкинсон обещает принять решение по Эдди, "когда придет время".



"У меня нет позиции насчет его будущего. Я лишь могу сказать, что поражение в дерби — это больно. Мы серьезно к этому относимся. Ничто не заставляет нас думать: "Это лишь три очка. Проехали". Это было чувствительно".



"Недавно мы с Эдди провели пару часов с глазу на глаз за обедом, и мы поговорили насчет ряда вещей, включая это".



"Эдди наш тренер. Я ожидаю, что мы замечательно проведем концовку сезона, а когда придет время, мы поговорим о будущем".



"В данный момент мы не собираемся производить смену тренера. Мы не обсуждаем это".



"Сезон все еще находится в разгаре. Прямо сейчас мы сосредоточены на семи оставшихся матчах и не хотим отвлекаться на спекуляции о том, что мы можем или не можем сделать летом".



"Прямо сейчас всем нам хватает забот, и мы сосредоточены на том, чтобы сильно завершить сезон", — цитирует Хопкинсона Sky Sports.