Кукурелья раскритиковал "Челси" за избыток молодежи и увольнение Марески

Защитник "Челси" Марк Кукурелья раскритиковал свой клуб за трансферную политику и увольнение Энцо Марески с поста главного тренера.

Ранее в марте "Челси" с треском вылетел из Лиги Чемпионов, уступив ПСЖ по сумме двух матчей со счетом 2:8 на стадии 1/8 финала.



Кукурелья считает это фиаско следствием клубной политики, ориентированной на приглашение молодых игроков. По словам Марка, лидеры команды испытывают от этого разочарование.



"Нам не хватило опыта. Многие игроки впервые играли матч такого калибра, и мы поплатились за это".



"С такими результатами всегда сложно смириться. Вы сражаетесь и тренируетесь каждый день, только чтобы в самом конце, в матчах, осознать, что по-прежнему слегка не дотягиваете до топ-уровня".



"Я понимаю, что это часть клубной политики, и они хотят двигаться в этом направлении, подписывая молодых игроков с прицелом на будущее. Но у всех нас, кто здесь по-прежнему находится и хочет выигрывать большие награды, такие моменты вызывают разочарование".



"У нас есть хороший костяк игроков. У нас есть фундамент. Но для борьбы за главные трофеи вроде Премьер-Лиги или Лиги Чемпионов нужно больше. Подписание молодых игроков может только усложнить задачу по достижению этих целей. Против ПСЖ нам не хватило игроков, которые имели дело с таким ситуациями".



"Вам также нужно время, и я знаю, что в будущем эти молодые игроки наберутся опыта. Но вам нужно обрести баланс между этими двумя мирами", — сообщил Кукурелья The Athletic.



Также Кукурелья не одобряет решение боссов "Челси" за увольнение Энцо Марески, на место которого в январе пришел Лиам Росеньор.



"Лиам — очень хороший человек, и он замечательно управляется с коллективом, с личностями. Ему нравится быть в близких отношениях с нами, и у него хорошие футбольные идеи, хотя нам некогда отрабатывать их на тренировках".



"Мы играем матчи каждые три дня, поэтому у вас не остается времени для работы на тренировочном поле. Так что это нормально, если ваши планы иногда не работают, и в результате мы переживаем сложные моменты".



"С Энцо Мареской во главе мы были стабильнее, потому что мы работали вместе на протяжении 18 месяцев. Если вы посмотрите на наш первый предсезонный период, то тогда были сомнения. Это процесс, в течение которого каждый игрок понимает, что нам нужно делать. В последние месяцы при Мареске мы играли почти сердцем. Меняя систему, мы знали, что нужно делать. Это требует времени".



"Посмотрите на "Арсенал" сейчас, они сражаются за каждый трофей. Они работают с Артетой почти семь лет, и они не так много выиграли. Но это доверие в проекте приносит плоды".



"Мы знали, чего Мареска хотел от нас. Завоевание трофея вроде клубного Чемпионата Мира тоже помогает. Это усиливает связь, и вы создаете отличные отношения во время празднований. Когда тренер вселяет в вас эту уверенность и дает платформу для борьбы за трофеи, вы готовы умереть за него".



"Момент, когда Мареска ушел, оказал большое влияние на всех нас. Эти решения принимает клуб. Если вы спросите меня, я бы не принял это решение. С такого рода переменами лучше всего дождаться окончания сезона, чтобы дать всем, игрокам и новому тренеру, время подготовиться и провести полный предсезонный период", — добавил Кукурелья.