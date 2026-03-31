МЮ сделал запрос насчет Вальдемара Антона

"Манчестер Юнайтед" сделал официальный запрос насчет защитника дортмундской "Боруссии" Вальдемара Антона.

Несмотря на то, что Харри Магуайр близок к заключению нового контракта, "Юнайтед" все равно планирует укрепить свой центр обороны грядущим летом.



Одной из своих целей "Юнайтед" рассматривает Антона. По информации Sky Sport Germany, "красные дьяволы" и "Атлетико" уже официально обратились насчет Вальдемара, а "Астон Вилла" только наблюдает за игроком.



"Боруссия" отчаянно хочет сохранить Антона, который является ключевым игроком и лидером команды Нико Ковача, приняв участие в 37 матчах этого сезона с учетом всех соревнований.



Однако в июле Антону исполнится 30 лет, и это может быть последняя возможность для "Боруссии" выгодно продать немецкого защитника.