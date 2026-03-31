Почеттино уверен что "Тоттенхэм" не вылетит из Премьер-Лиги

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино выразил уверенность, что его бывший клуб "Тоттенхэм" избежит вылета из Премьер-Лиги.

В преддверии семи заключительных матчей сезона "Тоттенхэм" находится всего в одном очке над зоной вылета Премьер-Лиги.



Однако Почеттино уверен, что мастерство игроков и поддержка болельщиков помогут "Тоттенхэму" спастись.



"Я уверен, что они останутся в высшем дивизионе, с тренером или без тренера. Останутся из-за своих игроков, потому что, думаю, они обладают невероятными игроками, и это клуб, чьи фанаты сделают все для создания этой энергии побед".



"Конечно, это будет тяжело, поэтому что у них проблемы с энергией и динамикой... Но если вы спрашиваете меня насчет этого клуба — клуба, о котором я по-настоящему переживаю, — то я по-настоящему уверен, что они останутся в Премьер-Лиге", — цитирует Почеттино The Guardian.