Почеттино не разговаривал с "Тоттенхэмом"

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино заявил, что не вел никаких переговоров с "Тоттенхэмом".

Почеттино остается популярной фигурой среди фанатов "Тоттенхэма", и слухи насчет возвращения Маурисио вспыхнули с новой силой после того, как в минувший уикенд "шпоры" попрощались с Игором Тудором.



Однако Почеттино уверяет, что не контактировал с "Тоттенхэмом". Маурисио вообще допускает, что останется у руля американской сборной после ЧМ-2026, когда истекает его действующий контракт.



"Никаких переговоров. Мы здесь очень, очень сосредоточены на Чемпионате Мира. Каждый знает, что я предан этой национальной команде. Нет смысла говорить о будущем".



"Никто не обращался ко мне. Но кто знает, что случится".



"И, кстати, мы открыты к тому, чтобы остаться (в сборной США после ЧМ-2026). Почему бы и нет, если Федерация будет довольна?" — сообщил Почеттино talkSPORT.