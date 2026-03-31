Кукурелья открыл дверь к возвращению в "Барселону"

Защитник "Челси" Марк Кукурелья признался, что ему было бы сложно отказать испанской "Барселоне".

В свое время Кукурелья провел восемь лет в "Барселоне", в академию которой "Ла Масию" он был принят в 2012 году.



С тех пор Кукурелья поиграл за "Эйбар", "Хетафе", "Брайтон", а в 2022 году оказался в "Челси". При этом 27-летний игрок сборной Испании не исключает, что однажды его цикл замкнется.



"Давайте посмотрим. Ясное дело, если такие ситуации возникнут, то отказаться будет сложно. В итоге мне придется это рассмотреть".



"И не только мне. Я также должен буду подумать о своей семье, и вместе мы решим, как будет лучше всего для нас".



"Но, как я и говорил прежде, прямо сейчас я не помышляю об этом. Если такая возможность появится, то появится, и тогда посмотрим, каким будет решение", — цитирует Кукурелью talkSPORT.