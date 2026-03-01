Бернанду Силва планирует уйти из "Сити"

Капитан "Манчестер Сити" Бернарду Силва планирует покинуть клуб с "Этихад" грядущим летом.

Силва является ключевым игроком "Сити" с момента своего перехода из "Монако" в 2017 году, а прошлым летом Бернарду был назначен капитаном "горожан".



Однако сейчас Силва приближается к концу своего контракта с "Сити", и стороны не собираются продлевать сотрудничество.



31-летний полузащитник сборной Португалии сосредоточен на том, чтобы успешно завершить сезон с "Сити", после чего сможет выбрать себе новый клуб.



По информации журналиста Фабрицио Романо, к Силве существует серьезный интерес из Саудовской Аравии и МЛС, но также у Бернарду есть варианты, чтобы остаться в Европе.