Эллиот Андерсон не думает о смене клуба

Полузащитник "Ноттингем Форест" Эллиот Андерсон заявил, что он полностью сосредоточен на клубе и сборной Англии, не отвлекаясь на трансферные спекуляции.

Согласно слухам, грядущим летом "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" сойдутся в битве за Андерсона, которого "Форест" оценивает в 100 миллионов фунтов.



Однако 23-летнему полузащитнику некогда думать о таких вещах, когда на носу концовка клубного сезона и Чемпионат Мира.



"Летом у нас Чемпионат Мира, поэтому все мое внимание на этом. Играть за сборную Англии и носить эту эмблему — это все, о чем я помышляю в данный момент".



"Уверен ли я насчет своего места в стартовом составе на ЧМ-2026? Я хочу, чтобы так было. Но сперва мне нужно завершить сезон с "Форест".



"До тех пор у меня остается еще много матчей, и пройдет еще много времени. Я должен поддерживать свои стандарты на высоком уровне и приложить все усилия, чтобы так и было", — цитирует Андерсона talkSPORT.