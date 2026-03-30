Тухель не будет рисковать Беллингемом против Японии

Наставник сборной Англии Томас Тухель заявил, что не собирается рисковать полузащитником испанского "Реала" Джудом Беллингемом против Японии во вторник вечером.

22-летний Беллингем только чуть более недели назад вернулся к выступлениям за "Реал", перед этим отсутствуя с февраля из-за травмы мышечного характера.



Беллингем не сыграл за англичан против Уругвая в прошлую пятницу, и товарищеский матч против Японии тоже пропустит, потому что Тухель не готов рисковать важным игроком.



"Риск слишком велик. Поэтому все идет к тому, что он не сыграет".



"Все мы извлекли пользу из того, что он приехал на сбор. Он превосходно тренировался, но он участвовал как нейтральный игрок. Его участие в тренировках не было 100-процентным".



"Все выглядело очень хорошо, но мы все равно его бережем и не рискуем. Это мышечная травма, очень специфичная травма, и мы абсолютно не хотим, чтобы у него случился рецидив в такой момент сезона", — сообщил Тухель BBC.