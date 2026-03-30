"Ливерпуль" надеется, что Салах сыграет с "Сити"

"Ливерпуль" надеется на выздоровление своего нападающего Мохамеда Салаха к четвертьфинальному матчу Кубка Англии против "Манчестер Сити" в ближайшую субботу.

Салах пропустил поражение 2:1 от "Брайтона" перед международным перерывом из-за мышечной травмы, полученной несколькими днями ранее против "Галатасарая" в Лиге Чемпионов.



В результате Салах не смог поехать в сборную Египта для подготовки к товарищеским матчам против Саудовской Аравии и Испании, с которой "фараоны" играют в Барселоне во вторник.



Это окно Салах использовал для того, чтобы объявить о своем уходе из "Ливерпуля" по окончании сезона. 33-летний игрок покинет клуб безо всякой компенсации, отказавшись от зарплаты за оставшийся год по своему контракту.



По информации The Guardian, Салах хорошо реагирует на лечение, и у "Ливерпуля" появилась уверенность, что Мохамед сможет выйти на поле "Этихад" в ближайший уикенд.



Против "Сити" впервые с декабря может сыграть и нападающий Александер Исак, а вот новости насчет голкипера Алиссона менее оптимистичные — травма задней поверхности бедра все еще беспокоит первого номера "Ливерпуля".